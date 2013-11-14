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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

3 пфеннига 1805 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1805 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - 3 пфеннига 1805 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,58 - 5,27 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC92,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1805
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1805 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2613 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1805 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1805 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьAU
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1805 на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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