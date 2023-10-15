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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1 пфенниг 1812 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1812 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - 1 пфенниг 1812 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,26 - 1,4 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1812
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1812 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 977 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 370 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1812 на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
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