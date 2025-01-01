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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Медные монеты 1 пфенниг Генриха XIII - Рейсс-Грейц

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1 пфенниг 1806-1808

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1806187,000031808273,00001
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1 пфенниг 1810-1816

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1810443,000021812-011813-001814-001815-041816-00
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