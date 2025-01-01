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Генрих XIII
1 пфенниг
Медные монеты 1 пфенниг Генриха XIII - Рейсс-Грейц
1 пфенниг 1806-1808
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1806
187,000
0
3
1808
273,000
0
1
1 пфенниг 1810-1816
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1810
443,000
0
2
1812
-
0
1
1813
-
0
0
1814
-
0
0
1815
-
0
4
1816
-
0
0
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