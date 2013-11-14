flag
Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1 пфенниг 1810 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1810 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - 1 пфенниг 1810 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,26 - 1,4 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC443,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1810
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1810 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2618 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1810 на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьXF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1810 на аукционе WAG - 9 июня 2019
ПродавецWAG
Дата9 июня 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Рейсс-ГрейцКаталог монет Генриха XIIIМонеты Рейсс-Грейц 1810 годаВсе рейсские монетырейсские медные монетырейсские монеты номиналом 1 пфеннигНумизматические аукционы