Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
1 пфенниг 1810 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,26 - 1,4 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC443,000
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIII
- Номинал1 пфенниг
- Год1810
- ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1810 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2618 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Где продать?
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