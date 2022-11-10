Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
1 пфенниг 1815 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,26 - 1,4 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIII
- Номинал1 пфенниг
- Год1815
- ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1815 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2071 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 550 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
Где продать?
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