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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1 пфенниг 1815 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1815 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - 1 пфенниг 1815 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,26 - 1,4 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1815
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1815 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2071 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 550 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1815 на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьVF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1815 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1815 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1815 на аукционе Höhn - 15 сентября 2012
ПродавецHöhn
Дата15 сентября 2012
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно

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