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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1 пфенниг 1808 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1808 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - 1 пфенниг 1808 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,26 - 1,4 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC273,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1808
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1808 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2628 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 40 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.

Сохранность
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1808 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
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