Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
1 пфенниг 1808 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,26 - 1,4 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC273,000
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIII
- Номинал1 пфенниг
- Год1808
- ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1808 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2628 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 40 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.
Сохранность
Где продать?
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