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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1 пфенниг 1806 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1806 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - 1 пфенниг 1806 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,26 - 1,4 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC187,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1806
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1806 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 908 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2015.

Сохранность
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1806 на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1806 на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1806 на аукционе Künker - 3 декабря 2015
ПродавецKünker
Дата3 декабря 2015
СохранностьAU
Цена
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