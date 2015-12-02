Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
1 пфенниг 1806 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,26 - 1,4 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC187,000
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIII
- Номинал1 пфенниг
- Год1806
- ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1806 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 908 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2015.
Сохранность
Где продать?
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