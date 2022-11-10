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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Геллер 1812 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - Геллер 1812 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - Геллер 1812 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,61 - 1 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC45,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • НоминалГеллер
  • Год1812
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Геллер 1812 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2069 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 260 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Рейсс-Грейц Геллер 1812 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Рейсс-Грейц Геллер 1812 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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