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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Медные монеты Геллер Генриха XIII - Рейсс-Грейц

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Геллер 1812-1815

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
181245,00002181545,00001
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