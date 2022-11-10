Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
Геллер 1815 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,61 - 1 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC45,000
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIII
- НоминалГеллер
- Год1815
- ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Геллер 1815 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2072 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
Где продать?
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