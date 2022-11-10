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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Геллер 1815 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - Геллер 1815 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - Геллер 1815 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,61 - 1 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC45,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • НоминалГеллер
  • Год1815
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Геллер 1815 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2072 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Рейсс-Грейц Геллер 1815 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

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