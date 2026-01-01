flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1727 года

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1727 IGS Траурный
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
Талер 1727 IGS Траурный
Средняя цена4500 $
Продажи
036
Аверс
Реверс
2/3 талера 1727 IGS Траурный
Средняя цена1200 $
Продажи
156
Аверс
Реверс
1/3 талера 1727 IGS Траурный
Средняя цена490 $
Продажи
055
Аверс
Реверс
1/6 талера 1727 IGS Траурный
Средняя цена490 $
Продажи
023
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1727 IGS Траурный
Средняя цена240 $
Продажи
071
Категория
Год
Поиск