ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

2/3 талера 1727 года IGS "Траурный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 2/3 талера 1727 года IGS "Траурный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 2/3 талера 1727 года IGS "Траурный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес17,22 гр
  • Диаметр34,8 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал2/3 талера
  • Год1727
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:1200 USD
График аукционных продаж 2/3 талера 1727 года IGS "Траурный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2/3 талера 1727 года "Траурный" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny за 18500 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 октября 2025
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 октября 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата29 октября 2025
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 24 июля 2025
ПродавецKünker
Дата24 июля 2025
СохранностьVF
Цена
436 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wójcicki - 25 мая 2025
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wójcicki - 25 мая 2025
ПродавецWójcicki
Дата25 мая 2025
СохранностьVF
Цена
587 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Numimarket - 13 мая 2025
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Numimarket - 13 мая 2025
ПродавецNumimarket
Дата13 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Niemczyk - 21 сентября 2024
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Niemczyk - 21 сентября 2024
ПродавецNiemczyk
Дата21 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
ПродавецWójcicki
Дата10 марта 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 20 июня 2022
ПродавецKünker
Дата20 июня 2022
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 14 мая 2022
ПродавецHöhn
Дата14 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе WAG - 11 июля 2021
ПродавецWAG
Дата11 июля 2021
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе COINSNET - 24 мая 2020
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе COINSNET - 24 мая 2020
ПродавецCOINSNET
Дата24 мая 2020
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 23 мая 2020
ПродавецHöhn
Дата23 мая 2020
СохранностьVF
Цена
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе COINSNET - 8 декабря 2019
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе COINSNET - 8 декабря 2019
ПродавецCOINSNET
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Stary Sklep - 15 февраля 2026
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Stary Sklep - 15 февраля 2026
Польша 2/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Stary Sklep - 15 февраля 2026
ПродавецStary Sklep
Дата15 февраля 2026
СохранностьAU53 NGC
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 2/3 талера 1727 года IGS "Траурный"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2/3 талера 1727 года "Траурный" с буквами IGS составляет 1200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2/3 талера 1727 года "Траурный" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты 2/3 талера 1727 года "Траурный" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2/3 талера 1727 года "Траурный" со знаком IGS?

Для продажи 2/3 талера 1727 года IGS "Траурный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

