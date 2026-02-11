Двугрош (2 гроша) 1727 года IGS "Траурный" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: MARCINIAK
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3,37 гр
- Диаметр24 мм
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- НоминалДвугрош (2 гроша)
- Год1727
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты двугрош (2 гроша) 1727 года "Траурный" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе NIEMCZYK - Dom Aukcyjny за 5750 PLN. Торги состоялись 13 сентября 2025.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного двугрош (2 гроша) 1727 года IGS "Траурный"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты двугрош (2 гроша) 1727 года "Траурный" с буквами IGS составляет 240 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене двугрош (2 гроша) 1727 года "Траурный" с буквами IGS?
Информация о текущей стоимости польской монеты двугрош (2 гроша) 1727 года "Траурный" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету двугрош (2 гроша) 1727 года "Траурный" со знаком IGS?
Для продажи двугрош (2 гроша) 1727 года IGS "Траурный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.