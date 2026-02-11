flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1727 года IGS "Траурный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1727 года IGS "Траурный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1727 года IGS "Траурный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: MARCINIAK

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3,37 гр
  • Диаметр24 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалДвугрош (2 гроша)
  • Год1727
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг PCGS для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:240 USD
График аукционных продаж Двугрош (2 гроша) 1727 года IGS "Траурный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты двугрош (2 гроша) 1727 года "Траурный" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе NIEMCZYK - Dom Aukcyjny за 5750 PLN. Торги состоялись 13 сентября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Rhenumis - 15 января 2026
ПродавецRhenumis
Дата15 января 2026
СохранностьVF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wójcicki - 14 декабря 2025
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wójcicki - 14 декабря 2025
ПродавецWójcicki
Дата14 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Numimarket - 17 ноября 2025
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Numimarket - 17 ноября 2025
ПродавецNumimarket
Дата17 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
ПродавецWójcicki
Дата3 октября 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Niemczyk - 13 сентября 2025
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Niemczyk - 13 сентября 2025
ПродавецNiemczyk
Дата13 сентября 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе MARCINIAK - 3 июня 2025
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе MARCINIAK - 3 июня 2025
ПродавецMARCINIAK
Дата3 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 6 апреля 2025
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 6 апреля 2025
ПродавецGabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
Дата6 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 8 декабря 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 8 декабря 2024
ПродавецGabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
Дата8 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - 1 декабря 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе MARCINIAK - 9 октября 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе MARCINIAK - 9 октября 2024
ПродавецMARCINIAK
Дата9 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Niemczyk - 21 сентября 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Niemczyk - 21 сентября 2024
ПродавецNiemczyk
Дата21 сентября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Numimarket - 19 сентября 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Numimarket - 19 сентября 2024
ПродавецNumimarket
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 16 июня 2024
ПродавецHöhn
Дата16 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе MARCINIAK - 13 июня 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе MARCINIAK - 13 июня 2024
ПродавецMARCINIAK
Дата13 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Naumann - 3 марта 2024
ПродавецNaumann
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе MARCINIAK - 8 февраля 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе MARCINIAK - 8 февраля 2024
ПродавецMARCINIAK
Дата8 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Rzeszowski DA - 16 сентября 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Rzeszowski DA - 16 сентября 2023
ПродавецRzeszowski DA
Дата16 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Stare Monety - 8 сентября 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1727 IGS "Траурный" на аукционе Stare Monety - 8 сентября 2023
ПродавецStare Monety
Дата8 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного двугрош (2 гроша) 1727 года IGS "Траурный"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты двугрош (2 гроша) 1727 года "Траурный" с буквами IGS составляет 240 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене двугрош (2 гроша) 1727 года "Траурный" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты двугрош (2 гроша) 1727 года "Траурный" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету двугрош (2 гроша) 1727 года "Траурный" со знаком IGS?

Для продажи двугрош (2 гроша) 1727 года IGS "Траурный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ПольшиКаталог монет Августа II СильногоМонеты Польши 1727 годаВсе польские монетыпольские серебряные монетыпольские монеты номиналом Двугрош (2 гроша)Нумизматические аукционы