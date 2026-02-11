flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

1/3 талера 1727 года IGS "Траурный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 1/3 талера 1727 года IGS "Траурный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 1/3 талера 1727 года IGS "Траурный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес8,62 гр
  • Диаметр30 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал1/3 талера
  • Год1727
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:490 USD
График аукционных продаж 1/3 талера 1727 года IGS "Траурный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/3 талера 1727 года "Траурный" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5047 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 января 2026
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 января 2026
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата21 января 2026
СохранностьXF
Цена
555 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Niemczyk - 13 декабря 2025
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Niemczyk - 13 декабря 2025
ПродавецNiemczyk
Дата13 декабря 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
556 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 8 декабря 2025
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 8 декабря 2025
ПродавецGabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
Дата8 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 24 июля 2025
ПродавецKünker
Дата24 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
ПродавецWójcicki
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Numedux - 12 апреля 2024
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Numedux - 12 апреля 2024
ПродавецNumedux
Дата12 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 29 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата29 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Schulman - 6 апреля 2023
ПродавецSchulman
Дата6 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе MARCINIAK - 8 февраля 2023
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе MARCINIAK - 8 февраля 2023
ПродавецMARCINIAK
Дата8 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Grün - 16 ноября 2022
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Kroha - 29 октября 2022
ПродавецKroha
Дата29 октября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 7 октября 2022
ПродавецKünker
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Katz - 13 февраля 2022
ПродавецKatz
Дата13 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Coinhouse - 3 октября 2021
ПродавецCoinhouse
Дата3 октября 2021
СохранностьF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Sonntag - 24 ноября 2020
ПродавецSonntag
Дата24 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе WDA - MiM - 28 марта 2020
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе WDA - MiM - 28 марта 2020
ПродавецWDA - MiM
Дата28 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе MARCINIAK - 13 февраля 2020
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе MARCINIAK - 13 февраля 2020
ПродавецMARCINIAK
Дата13 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Польша 1/3 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2019
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 1/3 талера 1727 года IGS "Траурный"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/3 талера 1727 года "Траурный" с буквами IGS составляет 490 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/3 талера 1727 года "Траурный" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты 1/3 талера 1727 года "Траурный" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/3 талера 1727 года "Траурный" со знаком IGS?

Для продажи 1/3 талера 1727 года IGS "Траурный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
