1/6 талера 1727 года IGS "Траурный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 1/6 талера 1727 года IGS "Траурный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 1/6 талера 1727 года IGS "Траурный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес4,34 гр
  • Диаметр25,5 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал1/6 талера
  • Год1727
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:490 USD
График аукционных продаж 1/6 талера 1727 года IGS "Траурный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/6 талера 1727 года "Траурный" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5048 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1450 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Goldberg - 30 июля 2025
ПродавецGoldberg
Дата30 июля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
ПродавецWójcicki
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
1137 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 14 мая 2022
ПродавецHöhn
Дата14 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wormser Auktionshaus - 6 июня 2020
ПродавецWormser Auktionshaus
Дата6 июня 2020
СохранностьVF
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 15 марта 2020
ПродавецHöhn
Дата15 марта 2020
СохранностьVF
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wormser Auktionshaus - 5 марта 2020
ПродавецWormser Auktionshaus
Дата5 марта 2020
СохранностьVF
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Kroha - 19 октября 2019
ПродавецKroha
Дата19 октября 2019
СохранностьVF
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 27 октября 2018
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Stephen Album - 17 сентября 2016
ПродавецStephen Album
Дата17 сентября 2016
СохранностьAU
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 24 октября 2015
ПродавецHöhn
Дата24 октября 2015
СохранностьXF
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 30 сентября 2015
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Gärtner - 20 июня 2015
ПродавецGärtner
Дата20 июня 2015
СохранностьVF
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 12 марта 2015
ПродавецKünker
Дата12 марта 2015
СохранностьXF
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Gärtner - 25 февраля 2015
ПродавецGärtner
Дата25 февраля 2015
СохранностьVF
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Teutoburger - 6 декабря 2014
ПродавецTeutoburger
Дата6 декабря 2014
СохранностьVF
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 8 октября 2014
ПродавецKünker
Дата8 октября 2014
СохранностьXF
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьXF
Цена
Польша 1/6 талера 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 1/6 талера 1727 года IGS "Траурный"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/6 талера 1727 года "Траурный" с буквами IGS составляет 490 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/6 талера 1727 года "Траурный" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты 1/6 талера 1727 года "Траурный" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/6 талера 1727 года "Траурный" со знаком IGS?

Для продажи 1/6 талера 1727 года IGS "Траурный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

