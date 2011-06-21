Талер 1727 года IGS "Траурный" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес29,07 гр
- Диаметр47 мм
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- НоминалТалер
- Год1727
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты талер 1727 года "Траурный" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2108 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного талер 1727 года IGS "Траурный"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты талер 1727 года "Траурный" с буквами IGS составляет 4500 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1727 года "Траурный" с буквами IGS?
Информация о текущей стоимости польской монеты талер 1727 года "Траурный" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету талер 1727 года "Траурный" со знаком IGS?
Для продажи талер 1727 года IGS "Траурный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.