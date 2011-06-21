flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Талер 1727 года IGS "Траурный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Талер 1727 года IGS "Траурный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Талер 1727 года IGS "Траурный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес29,07 гр
  • Диаметр47 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалТалер
  • Год1727
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:4500 USD
График аукционных продаж Талер 1727 года IGS "Траурный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты талер 1727 года "Траурный" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2108 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
3411 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Katz - 24 ноября 2023
ПродавецKatz
Дата24 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Wójcicki - 6 октября 2022
ПродавецWójcicki
Дата6 октября 2022
СохранностьMS60 NGC
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 20 июня 2022
ПродавецKünker
Дата20 июня 2022
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Katz - 24 октября 2021
ПродавецKatz
Дата24 октября 2021
СохранностьAU
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Rhenumis - 27 ноября 2020
ПродавецRhenumis
Дата27 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Reinhard Fischer - 27 ноября 2020
ПродавецReinhard Fischer
Дата27 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Katz - 7 июня 2020
ПродавецKatz
Дата7 июня 2020
СохранностьAU
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 30 января 2020
ПродавецKünker
Дата30 января 2020
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 2 февраля 2017
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 28 сентября 2016
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2016
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 16 марта 2016
ПродавецKünker
Дата16 марта 2016
СохранностьVF
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 4 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата4 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 30 сентября 2015
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе WCN - 1 марта 2014
ПродавецWCN
Дата1 марта 2014
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1727 IGS "Траурный" на аукционе Künker - 13 марта 2013
ПродавецKünker
Дата13 марта 2013
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного талер 1727 года IGS "Траурный"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты талер 1727 года "Траурный" с буквами IGS составляет 4500 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1727 года "Траурный" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты талер 1727 года "Траурный" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету талер 1727 года "Траурный" со знаком IGS?

Для продажи талер 1727 года IGS "Траурный" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
