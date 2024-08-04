Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1562 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) 1562 Литва
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1562 Литва
Средняя цена 7400 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1562 Литва
Средняя цена 870 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1562 Литва Герб без щита
Средняя цена 240 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1562 Литва Герб со щитом
Средняя цена 170 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1562 Литва
Средняя цена 45 $
Продажи
1 380
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск