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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1562 года "Литва". Герб со щитом (Польша, Сигизмунд II Август)

Разновидность: Герб со щитом

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1562 года "Литва" Герб со щитом - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1562 года "Литва" Герб со щитом - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 - 21,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1562
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1562 года "Литва". Герб со щитом. Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе Numisbalt за 575 EUR. Торги состоялись 11 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (4)
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность F
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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