Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1562 года "Литва". Герб со щитом (Польша, Сигизмунд II Август)
Разновидность: Герб со щитом
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 - 21,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1562
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1562 года "Литва". Герб со щитом. Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе Numisbalt за 575 EUR. Торги состоялись 11 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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