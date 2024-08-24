Трояк (3 гроша) 1562 года "Литва". Герб со щитом (Польша, Сигизмунд II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1562 года "Литва". Герб со щитом. Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе Numisbalt за 575 EUR. Торги состоялись 11 июня 2022.

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