Трояк (3 гроша) 1562 года "Литва". Герб без щита (Польша, Сигизмунд II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1562 года "Литва". Герб без щита. Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6200 PLN. Торги состоялись 6 июня 2020.

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