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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1562 года "Литва". Герб без щита (Польша, Сигизмунд II Август)

Разновидность: Герб без щита

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1562 года "Литва" Герб без щита - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1562 года "Литва" Герб без щита - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1562
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1562 года "Литва". Герб без щита. Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6200 PLN. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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