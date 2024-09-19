Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1562 года "Литва". Герб без щита (Польша, Сигизмунд II Август)
Разновидность: Герб без щита
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1562
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1562 года "Литва". Герб без щита. Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6200 PLN. Торги состоялись 6 июня 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
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