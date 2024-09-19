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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1562 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1562 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1562 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 19 - 20,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1562
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (380)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1562 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3100 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
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Где купить?
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1562 "Литва" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

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