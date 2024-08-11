Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1562 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,97 гр
- Диаметр 31,5 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1562
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1562 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 50000 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
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Дата 29 декабря 2018
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Дата 23 мая 2014
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
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Дата 4 февраля 2009
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