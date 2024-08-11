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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1562 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1562 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1562 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,97 гр
  • Диаметр 31,5 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1562
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1562 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 50000 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.

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Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
5740 $
Цена в валюте аукциона 23000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5867 $
Цена в валюте аукциона 23000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1562 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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