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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1792 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1792 IJ
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 93
Аверс
Реверс
4 эскудо 1792 IJ
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 эскудо 1792 IJ
Средняя цена 950 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1792 IJ
Средняя цена 400 $
Продажи
0 4
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