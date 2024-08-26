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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1792 года IJ (Перу, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1792 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5042 проданному на аукционе Cayón Subastas за 720 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (2)
  • Stack's (1)
Перу 1 эскудо 1792 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
691 $
Цена в валюте аукциона 720 EUR
Перу 1 эскудо 1792 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Перу 1 эскудо 1792 IJ на аукционе Stack's - April 3, 2011
Перу 1 эскудо 1792 IJ на аукционе Stack's - April 3, 2011
Продавец Stack's
Дата 3 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Перу 1 эскудо 1792 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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