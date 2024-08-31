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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1792 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1792 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1792 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1792 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Rio de la Plata за 1200 USD. Торги состоялись 17 марта 2022.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Rio de la Plata (1)
Перу 2 эскудо 1792 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
864 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Перу 2 эскудо 1792 IJ на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Перу 2 эскудо 1792 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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