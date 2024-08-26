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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1792 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1792 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1792 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1792 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 22604 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7475 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2356 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1470 $
Цена в валюте аукциона 16000 NOK
Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Stack's - August 24, 2022
Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Heritage - March 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе iNumis - October 6, 2020
Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Bolaffi - November 29, 2019
Продавец Bolaffi
Дата 29 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Перу 8 эскудо 1792 IJ на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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