Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1792 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1792
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1792 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 22604 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7475 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1470 $
Цена в валюте аукциона 16000 NOK
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 29 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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