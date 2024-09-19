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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1792 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1792 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1792 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1792 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5500 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1792 IJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
5884 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Перу 4 эскудо 1792 IJ на аукционе Stack's - November 16, 2022
Перу 4 эскудо 1792 IJ на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Перу 4 эскудо 1792 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 4 эскудо 1792 IJ на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 4 эскудо 1792 IJ на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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