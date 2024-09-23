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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1777 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1777 MJ
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
4 эскудо 1777 MJ
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1777 MJ
Средняя цена 480 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 эскудо 1777 MJ
Средняя цена 400 $
Продажи
0 7
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