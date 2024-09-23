Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1777 года MJ (Перу, Карл III)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1777 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Jesús Vico за 875 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.
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- Soler y Llach (1)
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
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Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
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Где продать?
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