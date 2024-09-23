Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1777 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1777 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1777 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1777 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Jesús Vico за 875 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (3)
  • HERVERA (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (1)
Перу 2 эскудо 1777 MJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
934 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Перу 2 эскудо 1777 MJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Перу 2 эскудо 1777 MJ на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 2 эскудо 1777 MJ на аукционе Soler y Llach - December 17, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 2 эскудо 1777 MJ на аукционе Cayón - January 28, 2013
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 2 эскудо 1777 MJ на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 2 эскудо 1777 MJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Перу Каталог монет Карла III Монеты Перу 1777 года Все перуанские монеты перуанские золотые монеты перуанские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск