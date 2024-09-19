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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1777 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1777 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1777 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1777 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1758 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • Heritage (1)
Перу 1 эскудо 1777 MJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
527 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Перу 1 эскудо 1777 MJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
289 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Перу 1 эскудо 1777 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 1 эскудо 1777 MJ на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1777 MJ на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1777 MJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
Перу 1 эскудо 1777 MJ на аукционе Heritage - January 9, 2004
Перу 1 эскудо 1777 MJ на аукционе Heritage - January 9, 2004
Продавец Heritage
Дата 9 января 2004
Сохранность VG
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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