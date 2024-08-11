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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1777 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1777 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1777 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1777 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2139 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2400 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1777 MJ на аукционе Stack's - January 16, 2022
Перу 4 эскудо 1777 MJ на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Перу 4 эскудо 1777 MJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
1422 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Перу 4 эскудо 1777 MJ на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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