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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1777 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1777 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1777 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1777 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 35020 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1798 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
2213 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Cayón - March 31, 2016
Продавец Cayón
Дата 31 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Stack's - November 11, 2015
Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Rauch - April 11, 2014
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - December 10, 2013
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 10 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1777 MJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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