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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1774 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1774 MJ
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
4 эскудо 1774 MJ
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1774 MJ
Средняя цена 590 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 эскудо 1774 MJ
Средняя цена 310 $
Продажи
0 4
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