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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1774 года MJ (Перу, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1774 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2138 проданному на аукционе Stack's Bowers за 22000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1774 MJ на аукционе Stack's - January 16, 2022
Перу 4 эскудо 1774 MJ на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

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