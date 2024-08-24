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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1774 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1774 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1774 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1774 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2024 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3100 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Stack's - August 18, 2023
Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Stack's - August 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1688 $
Цена в валюте аукциона 1575 EUR
Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Jesús Vico - November 26, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе CNG - September 11, 2019
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Heritage - June 27, 2019
Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Heritage - June 27, 2019
Продавец Heritage
Дата 27 июня 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе iNumis - March 5, 2019
Продавец iNumis
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Jesús Vico - March 1, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Heritage - June 16, 2016
Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе Heritage - June 16, 2016
Продавец Heritage
Дата 16 июня 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1774 MJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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