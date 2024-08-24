Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1774 года MJ (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1774 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2024 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3100 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 июня 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 июня 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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