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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1774 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1774 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1774 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1774 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1756 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 300 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Sedwick (1)
Перу 1 эскудо 1774 MJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Перу 1 эскудо 1774 MJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Перу 1 эскудо 1774 MJ на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Перу 1 эскудо 1774 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 1 эскудо 1774 MJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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