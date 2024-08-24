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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1774 года MJ (Перу, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1774 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1554 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 18 октября 2022.

Сохранность
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  • Cayón (3)
Перу 2 эскудо 1774 MJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
579 $
Цена в валюте аукциона 540 EUR
Перу 2 эскудо 1774 MJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
837 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Перу 2 эскудо 1774 MJ на аукционе Cayón - January 28, 2013
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Перу 2 эскудо 1774 MJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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