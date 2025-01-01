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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Монеты Ольденбурга 1816 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/3 талера 1816
Средняя цена600 $
Продажи
041
Аверс
Реверс
12 гротенов 1816
Средняя цена300 $
Продажи
036
Аверс
Реверс
6 гротенов 1816
Средняя цена230 $
Продажи
025
Аверс
Реверс
4 гротена 1816
Средняя цена290 $
Продажи
021

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 гротена 1816
Средняя цена560 $
Продажи
07
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