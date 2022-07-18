ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
1/3 талера 1816 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,625)
- Вес7,795 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,8719 гр
- Диаметр28 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC18,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодПётр Фридрих Вильгельм
- Номинал1/3 талера
- Год1816
- ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1/3 талера 1816 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1377 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2300 EUR. Торги состоялись 18 июля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
Где продать?
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