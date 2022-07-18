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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1/3 талера 1816 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 1/3 талера 1816 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих ВильгельмРеверс монеты - 1/3 талера 1816 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,625)
  • Вес7,795 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,8719 гр
  • Диаметр28 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC18,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодПётр Фридрих Вильгельм
  • Номинал1/3 талера
  • Год1816
  • ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1/3 талера 1816 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1377 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2300 EUR. Торги состоялись 18 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Künker - 21 июля 2022
ПродавецKünker
Дата21 июля 2022
СохранностьXF
Цена
2342 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Künker - 21 июля 2022
ПродавецKünker
Дата21 июля 2022
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Möller - 13 июня 2022
ПродавецMöller
Дата13 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 марта 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Heritage - 29 октября 2020
Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Heritage - 29 октября 2020
ПродавецHeritage
Дата29 октября 2020
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Felzmann - 12 ноября 2019
ПродавецFelzmann
Дата12 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Künker - 9 мая 2019
ПродавецKünker
Дата9 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Teutoburger - 27 мая 2017
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2017
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Busso Peus - 4 ноября 2016
ПродавецBusso Peus
Дата4 ноября 2016
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе WAG - 13 марта 2016
ПродавецWAG
Дата13 марта 2016
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе WAG - 13 марта 2016
ПродавецWAG
Дата13 марта 2016
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2016
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Westfälische - 24 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата24 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Künker - 22 октября 2015
ПродавецKünker
Дата22 октября 2015
СохранностьXF
Цена
******
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Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Künker - 22 октября 2015
ПродавецKünker
Дата22 октября 2015
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе WAG - 11 октября 2015
ПродавецWAG
Дата11 октября 2015
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 3 сентября 2015
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата3 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1/3 талера 1816 на аукционе Künker - 24 июня 2015
ПродавецKünker
Дата24 июня 2015
СохранностьAU
Цена
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