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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Серебряные монеты 1/3 талера Петра Фридриха Вильгельма - Ольденбург

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1/3 талера 1816-1818

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
181618,000041181833,000020
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