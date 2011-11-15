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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1/3 талера 1818 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 1/3 талера 1818 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих ВильгельмРеверс монеты - 1/3 талера 1818 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,625)
  • Вес7,795 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,8719 гр
  • Диаметр28 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC33,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодПётр Фридрих Вильгельм
  • Номинал1/3 талера
  • Год1818
  • ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1/3 талера 1818 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1122 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе Heritage - 25 сентября 2023
ПродавецHeritage
Дата25 сентября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе Heritage - 25 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата25 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 109 USD
Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе Künker - 21 июля 2022
ПродавецKünker
Дата21 июля 2022
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе WAG - 7 ноября 2021
ПродавецWAG
Дата7 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
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Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе Felzmann - 7 ноября 2018
ПродавецFelzmann
Дата7 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе WAG - 4 декабря 2016
ПродавецWAG
Дата4 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе Höhn - 27 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2016
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе Künker - 14 июля 2016
ПродавецKünker
Дата14 июля 2016
СохранностьVF
Цена
******
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Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2016
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе WAG - 11 октября 2015
ПродавецWAG
Дата11 октября 2015
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 28 декабря 2013
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата28 декабря 2013
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе Sonntag - 26 ноября 2013
ПродавецSonntag
Дата26 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
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Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе Westfälische - 14 сентября 2011
ПродавецWestfälische
Дата14 сентября 2011
СохранностьXF
Цена
******
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Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьVF
Цена
******
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Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе UBS - 7 сентября 2010
ПродавецUBS
Дата7 сентября 2010
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе Künker - 21 июня 2006
ПродавецKünker
Дата21 июня 2006
СохранностьVF
Цена
******
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Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе Künker - 27 сентября 2005
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2005
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1/3 талера 1818 на аукционе Künker - 23 июня 2004
ПродавецKünker
Дата23 июня 2004
СохранностьXF
Цена
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