ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
1/3 талера 1818 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,625)
- Вес7,795 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,8719 гр
- Диаметр28 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC33,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодПётр Фридрих Вильгельм
- Номинал1/3 талера
- Год1818
- ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1/3 талера 1818 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1122 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Где продать?
Для продажи 1/3 талера 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы