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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Монеты Ольденбурга 1818 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/3 талера 1818
Средняя цена220 $
Продажи
020
Аверс
Реверс
12 гротенов 1818
Средняя цена200 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
6 гротенов 1818
Средняя цена120 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
4 гротена 1818
Средняя цена170 $
Продажи
07
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