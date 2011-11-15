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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

12 гротенов 1818 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 12 гротенов 1818 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих ВильгельмРеверс монеты - 12 гротенов 1818 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес4,862 гр
  • Чистого серебра (0,0782 oz) 2,431 гр
  • Диаметр24 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC66,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодПётр Фридрих Вильгельм
  • Номинал12 гротенов
  • Год1818
  • ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 12 гротенов 1818 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1121 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Ольденбург 12 гротенов 1818 на аукционе WAG - 12 марта 2023
ПродавецWAG
Дата12 марта 2023
СохранностьXF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Ольденбург 12 гротенов 1818 на аукционе Künker - 21 июля 2022
ПродавецKünker
Дата21 июля 2022
СохранностьXF
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Ольденбург 12 гротенов 1818 на аукционе WAG - 4 декабря 2016
ПродавецWAG
Дата4 декабря 2016
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 12 гротенов 1818 на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2016
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 12 гротенов 1818 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 12 гротенов 1818 на аукционе WAG - 6 сентября 2015
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
******
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Ольденбург 12 гротенов 1818 на аукционе WAG - 10 августа 2014
ПродавецWAG
Дата10 августа 2014
СохранностьXF
Цена
******
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Ольденбург 12 гротенов 1818 на аукционе Möller - 20 ноября 2012
ПродавецMöller
Дата20 ноября 2012
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1818 на аукционе Westfälische - 18 сентября 2012
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2012
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1818 на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2012
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2012
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 12 гротенов 1818 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1818 на аукционе Teutoburger - 9 сентября 2011
ПродавецTeutoburger
Дата9 сентября 2011
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 12 гротенов 1818 на аукционе Künker - 25 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2006
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1818 на аукционе Künker - 23 июня 2004
ПродавецKünker
Дата23 июня 2004
СохранностьXF
Цена
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