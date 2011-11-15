ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
12 гротенов 1818 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес4,862 гр
- Чистого серебра (0,0782 oz) 2,431 гр
- Диаметр24 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC66,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодПётр Фридрих Вильгельм
- Номинал12 гротенов
- Год1818
- ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 12 гротенов 1818 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1121 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
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