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Пётр Фридрих Вильгельм
12 гротенов
Серебряные монеты 12 гротенов Петра Фридриха Вильгельма - Ольденбург
12 гротенов 1816-1818
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1816
36,000
0
36
1818
66,000
0
14
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