flag
ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Серебряные монеты 12 гротенов Петра Фридриха Вильгельма - Ольденбург

type-coin
type-coin

12 гротенов 1816-1818

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
181636,000036181866,000014
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ОльденбургаКаталог монет Петра Фридриха ВильгельмаВсе ольденбургские монетыольденбургские монеты номиналом 12 гротеновНумизматические аукционы