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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

12 гротенов 1816 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 12 гротенов 1816 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих ВильгельмРеверс монеты - 12 гротенов 1816 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес4,862 гр
  • Чистого серебра (0,0782 oz) 2,431 гр
  • Диаметр24 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC36,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодПётр Фридрих Вильгельм
  • Номинал12 гротенов
  • Год1816
  • ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 12 гротенов 1816 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3056 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе WAG - 6 декабря 2020
ПродавецWAG
Дата6 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Katz - 15 августа 2019
ПродавецKatz
Дата15 августа 2019
СохранностьНет оценки
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Emporium Hamburg - 13 января 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 января 2019
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Emporium Hamburg - 24 марта 2017
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 марта 2017
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Emporium Hamburg - 16 декабря 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Teutoburger - 10 сентября 2016
ПродавецTeutoburger
Дата10 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Emporium Hamburg - 2 сентября 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата2 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Emporium Hamburg - 13 мая 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 мая 2016
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Emporium Hamburg - 13 мая 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 мая 2016
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2016
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Westfälische - 24 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата24 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Westfälische - 24 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата24 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
******
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Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе Künker - 22 октября 2015
ПродавецKünker
Дата22 октября 2015
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 12 гротенов 1816 на аукционе WAG - 6 сентября 2015
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2015
СохранностьAU
Цена
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