ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
12 гротенов 1816 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес4,862 гр
- Чистого серебра (0,0782 oz) 2,431 гр
- Диаметр24 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC36,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодПётр Фридрих Вильгельм
- Номинал12 гротенов
- Год1816
- ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 12 гротенов 1816 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3056 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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