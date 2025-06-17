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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

6 гротенов 1818 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 6 гротенов 1818 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих ВильгельмРеверс монеты - 6 гротенов 1818 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,340)
  • Вес3,579 гр
  • Чистого серебра (0,0391 oz) 1,2169 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC60,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодПётр Фридрих Вильгельм
  • Номинал6 гротенов
  • Год1818
  • ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 6 гротенов 1818 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 4265 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 23 июня 2004.

Сохранность
Ольденбург 6 гротенов 1818 на аукционе Höhn - 6 мая 2023
ПродавецHöhn
Дата6 мая 2023
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 6 гротенов 1818 на аукционе Künker - 21 июля 2022
ПродавецKünker
Дата21 июля 2022
СохранностьXF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Ольденбург 6 гротенов 1818 на аукционе London Coins - 5 сентября 2021
ПродавецLondon Coins
Дата5 сентября 2021
СохранностьUNC
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Ольденбург 6 гротенов 1818 на аукционе WAG - 6 ноября 2016
ПродавецWAG
Дата6 ноября 2016
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 6 гротенов 1818 на аукционе Künker - 14 июля 2016
ПродавецKünker
Дата14 июля 2016
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 6 гротенов 1818 на аукционе London Coins - 5 июня 2016
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2016
СохранностьUNC
Цена
Ольденбург 6 гротенов 1818 на аукционе Künker - 22 октября 2015
ПродавецKünker
Дата22 октября 2015
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 6 гротенов 1818 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 3 сентября 2015
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата3 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 6 гротенов 1818 на аукционе Teutoburger - 28 февраля 2015
ПродавецTeutoburger
Дата28 февраля 2015
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 6 гротенов 1818 на аукционе London Coins - 1 июня 2014
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2014
СохранностьUNC
Цена
Ольденбург 6 гротенов 1818 на аукционе London Coins - 31 августа 2013
Ольденбург 6 гротенов 1818 на аукционе London Coins - 31 августа 2013
ПродавецLondon Coins
Дата31 августа 2013
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 6 гротенов 1818 на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 6 гротенов 1818 на аукционе Künker - 23 июня 2004
ПродавецKünker
Дата23 июня 2004
СохранностьXF
Цена
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