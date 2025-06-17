ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
6 гротенов 1818 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,340)
- Вес3,579 гр
- Чистого серебра (0,0391 oz) 1,2169 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC60,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодПётр Фридрих Вильгельм
- Номинал6 гротенов
- Год1818
- ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 6 гротенов 1818 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 4265 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 23 июня 2004.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата3 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
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