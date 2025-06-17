ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
4 гротена 1818 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,340)
- Вес2,386 гр
- Чистого серебра (0,0261 oz) 0,8112 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC126,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодПётр Фридрих Вильгельм
- Номинал4 гротена
- Год1818
- ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 4 гротена 1818 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 929 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 290 EUR. Торги состоялись 15 июня 2014.
Сохранность
Где продать?
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