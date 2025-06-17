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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

4 гротена 1818 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 4 гротена 1818 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих ВильгельмРеверс монеты - 4 гротена 1818 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,340)
  • Вес2,386 гр
  • Чистого серебра (0,0261 oz) 0,8112 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC126,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодПётр Фридрих Вильгельм
  • Номинал4 гротена
  • Год1818
  • ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 4 гротена 1818 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 929 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 290 EUR. Торги состоялись 15 июня 2014.

Сохранность
Ольденбург 4 гротена 1818 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Ольденбург 4 гротена 1818 на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьXF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Ольденбург 4 гротена 1818 на аукционе Künker - 22 октября 2015
ПродавецKünker
Дата22 октября 2015
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 4 гротена 1818 на аукционе WAG - 15 июня 2014
ПродавецWAG
Дата15 июня 2014
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 4 гротена 1818 на аукционе Teutoburger - 22 февраля 2014
ПродавецTeutoburger
Дата22 февраля 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 4 гротена 1818 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 5 сентября 2013
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата5 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 4 гротена 1818 на аукционе Meister & Sonntag - 27 ноября 2012
ПродавецMeister & Sonntag
Дата27 ноября 2012
СохранностьXF
Цена
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