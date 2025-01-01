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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Серебряные монеты 4 гротена Петра Фридриха Вильгельма - Ольденбург

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4 гротена 1816-1818

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1816392,7600211818126,00007
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