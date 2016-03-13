ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
4 гротена 1816 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,340)
- Вес2,386 гр
- Чистого серебра (0,0261 oz) 0,8112 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC392,760
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодПётр Фридрих Вильгельм
- Номинал4 гротена
- Год1816
- ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 4 гротена 1816 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1001 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 975 EUR. Торги состоялись 13 марта 2016.
Сохранность
Где продать?
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