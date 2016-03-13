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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

4 гротена 1816 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 4 гротена 1816 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих ВильгельмРеверс монеты - 4 гротена 1816 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,340)
  • Вес2,386 гр
  • Чистого серебра (0,0261 oz) 0,8112 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC392,760

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодПётр Фридрих Вильгельм
  • Номинал4 гротена
  • Год1816
  • ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 4 гротена 1816 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1001 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 975 EUR. Торги состоялись 13 марта 2016.

Сохранность
Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Rio de la Plata - 31 августа 2022
ПродавецRio de la Plata
Дата31 августа 2022
СохранностьF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Künker - 21 июля 2022
ПродавецKünker
Дата21 июля 2022
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе WAG - 13 марта 2016
ПродавецWAG
Дата13 марта 2016
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Künker - 22 октября 2015
ПродавецKünker
Дата22 октября 2015
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Westfälische - 24 февраля 2015
ПродавецWestfälische
Дата24 февраля 2015
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Künker - 1 июля 2014
ПродавецKünker
Дата1 июля 2014
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьUNC
Цена
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Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Westfälische - 18 сентября 2013
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2013
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе WAG - 4 августа 2013
ПродавецWAG
Дата4 августа 2013
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе WAG - 9 июня 2013
ПродавецWAG
Дата9 июня 2013
СохранностьAU
Цена
Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Künker - 19 июня 2012
ПродавецKünker
Дата19 июня 2012
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Künker - 12 марта 2009
ПродавецKünker
Дата12 марта 2009
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Künker - 23 июня 2004
ПродавецKünker
Дата23 июня 2004
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 4 гротена 1816 на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьXF
Цена
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