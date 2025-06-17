ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
6 гротенов 1816 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,340)
- Вес3,579 гр
- Чистого серебра (0,0391 oz) 1,2169 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC309,120
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодПётр Фридрих Вильгельм
- Номинал6 гротенов
- Год1816
- ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 6 гротенов 1816 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2782 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.
Сохранность
12
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