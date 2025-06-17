flag
ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

6 гротенов 1816 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 6 гротенов 1816 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих ВильгельмРеверс монеты - 6 гротенов 1816 года - цена серебряной монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,340)
  • Вес3,579 гр
  • Чистого серебра (0,0391 oz) 1,2169 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC309,120

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодПётр Фридрих Вильгельм
  • Номинал6 гротенов
  • Год1816
  • ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 6 гротенов 1816 года. Это серебряная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2782 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.

Сохранность
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Künker - 21 июля 2022
ПродавецKünker
Дата21 июля 2022
СохранностьXF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Künker - 21 июля 2022
ПродавецKünker
Дата21 июля 2022
СохранностьVF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Frühwald - 12 декабря 2020
ПродавецFrühwald
Дата12 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Frühwald - 19 сентября 2020
ПродавецFrühwald
Дата19 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьAU
Цена
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Sonntag - 2 июня 2016
ПродавецSonntag
Дата2 июня 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2016
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе WAG - 8 ноября 2015
ПродавецWAG
Дата8 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 5 сентября 2013
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата5 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Meister & Sonntag - 27 ноября 2012
ПродавецMeister & Sonntag
Дата27 ноября 2012
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Grün - 14 ноября 2012
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2012
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2012
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2012
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Teutoburger - 9 сентября 2011
ПродавецTeutoburger
Дата9 сентября 2011
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Goldberg - 26 сентября 2007
Ольденбург 6 гротенов 1816 на аукционе Goldberg - 26 сентября 2007
ПродавецGoldberg
Дата26 сентября 2007
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 6 гротенов 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ОльденбургаКаталог монет Петра Фридриха ВильгельмаМонеты Ольденбурга 1816 годаВсе ольденбургские монетыольденбургские серебряные монетыольденбургские монеты номиналом 6 гротеновНумизматические аукционы