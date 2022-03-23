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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1/2 гротена 1816 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 1/2 гротена 1816 года - цена монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих ВильгельмРеверс монеты - 1/2 гротена 1816 года - цена монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,34 - 3,7 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC149,040

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодПётр Фридрих Вильгельм
  • Номинал1/2 гротена
  • Год1816
  • ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1/2 гротена 1816 года. Это медная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3059 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.

Сохранность
Ольденбург 1/2 гротена 1816 на аукционе Universum Coins GmbH - 23 февраля 2023
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата23 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Ольденбург 1/2 гротена 1816 на аукционе Künker - 21 июля 2022
ПродавецKünker
Дата21 июля 2022
СохранностьAU
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Ольденбург 1/2 гротена 1816 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 1/2 гротена 1816 на аукционе Höhn - 27 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Ольденбург 1/2 гротена 1816 на аукционе Felzmann - 5 ноября 2014
ПродавецFelzmann
Дата5 ноября 2014
СохранностьНет оценки
Цена
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Ольденбург 1/2 гротена 1816 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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Ольденбург 1/2 гротена 1816 на аукционе Künker - 26 сентября 2000
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2000
СохранностьUNC
Цена
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