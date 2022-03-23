ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
1/2 гротена 1816 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,34 - 3,7 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC149,040
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодПётр Фридрих Вильгельм
- Номинал1/2 гротена
- Год1816
- ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1/2 гротена 1816 года. Это медная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3059 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 1/2 гротена 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы